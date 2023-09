Sorpresa in casa Lecce: D’Aversa opta per Kaba e Krstovic dal 1′, Strefezza parte dalla panchina. Paulo Sousa sceglie Botheim in attacco come sostituto di Dia.

Le formazioni ufficiali:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Rafia, Ramadani, Kaba; Banda, Krstovic, Almqvist. All. D’Aversa.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Legowski, Coulibaly, Kastanos, Bradaric; Candreva, Cabral; Botheim. All. Sousa.