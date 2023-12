Lille-PSG, le ultimissime sulle formazioni

Sfida importante per il PSG, impegnato sul campo del Lille. Luis Enrique opta per il 4-3-3. Difesa affidata a Skriniar e Marquinhos come centrali, sostenuti da Hakimi e Lucas Hernandez. Mediana con Ugarte, Vitinha e Zaire-Emery. In avanti il tridente composto da Barcola, Kolo Muani e Mbappé.

Le probabili formazioni:

LILLE (4-2-3-1): Chevalier; Santos, Yoro, Alexsandro, Gudmunsson; André, Bentaleb; Zhegrova, Gomes, Cabella; David. All. Fonseca.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Skriniar, Marquinhos, Hernandez; Ugarte, Vitinha, Zaire-Emery; Barcola, Kolo Muani, Mbappé. All. Luis Enrique.