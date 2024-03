L’Inter punta Bento come portiere del futuro | I costi dell’operazione

Bento Matheus Krepski, nato nel 1999 a Curitiba in Brasile, è l’attuale portiere titolare dell’Athletico Paranaense. L’Inter lo vede come il successore di Sommer, e vorrebbe portarlo in Italia già dalla prossima stagione, per fare un anno di adattamento alle spalle dello svizzero prima di prendere il suo posto, un po’ come accaduto al connazionale Julio Cesar con Toldo. Dopo il tentativo della scorsa estate, i nerazzurri hanno continuato a dialogare sia con il club brasiliano sia con il giocatore, e la pista è ancora viva.

I costi dell’operazione Bento

Bento piace molto all’Inter per le sue caratteristiche, dato che ha una grandissima abilità con i piedi ed è abituato a fare la costruzione dal basso. Come detto l’intenzione è di fargli fare una stagione da vice Sommer per poi lanciarlo titolare, dato che lo svizzero ha 35 anni. Il prezzo del cartellino al momento si aggira intorno ai 15 milioni, e Marotta e Ausilio possono fare affidamento sulla preferenza del giocatore, che è convinto della destinazione nerazzurra.