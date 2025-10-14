L’Italia batte Israele grazie alla doppietta di Retegui e al gol di Mancini: Azzurri ai Play Off (3-0)

L’Italia batte in casa Israele per 2-0 e stacca il pass per i play-off qualificazione per il prossimo Mondiale in USA, Canada e Messico. Gli azzurri passano in vantaggio sul finire del primo tempo grazie al calcio di rigore di Retegui; successivamente, l’attaccante realizzerà anche il secondo gol degli uomini di Gattuso.

Italia-Israele, la partita

Le due formazioni si studiano nella fase iniziale, dopodiché Cambiaso spaventa gli ospiti con una bordata mancina da fuori area che termina di poco a lato. Successivamente, Donnarumma è bravo a rispondere presente sulla conclusione di Solomon; in precedenza, anche Gloukh prova a sorprendere il numero uno azzurro, tuttavia la conclusione termina fuori. La svolta per gli azzurri arriva al 45′: Baltaxa commette fallo su Retegui in area di rigore e il centravanti della Nazionale azzurra insacca il penalty concesso dal direttore di gara, portando avanti i suoi.

Nella ripresa Tonali rischia grosso a seguito di un contatto con Biton nella propria area di rigore, ma l’arbitro non reputa sanzionabile l’accaduto; in seguito, Barella sfiora il raddoppio con una bella volée. Gli ospiti macinano gioco e al 58′ mettono ancora in difficoltà la difesa azzurra: Solomon calcia ancora da buona posizione, ma Donnarumma respinge nuovamente il suo assalto. Superata l’ora di gioco l’Italia torna a farsi vedere in avanti e realizza il gol del 2-0 con Cambiaso, tuttavia l’arbitro annulla la rete per posizione irregolare del giocatore della Juventus. Il raddoppio azzurro è solo questione di tempo e arriva puntuale al 73′ con la doppietta di Mateo Retegui: il centravanti recupera palla da Toriel, vola verso il limite dell’area e infila il portiere con una grande conclusione. La Nazionale guidata da Ben Shimon prova la reazione e ancora Solomon si rende pericoloso con un’incursione in area di rigore: il giocatore supera Donnarumma ma la sua conclusione non inquadra lo specchio della porta. All’83 Pio Esposito sfiora il secondo gol consecutivo con la Nazionale grazie al bell’assist di Retegui, ma Glazer si supera e gli nega la gioia del gol. Nel finale l’Italia prima sfiora il 3-0 in mischia e poi lo realizza grazie al colpo di testa di Gianluca Mancini, alla prima rete con la maglia azzurra.

Italia-Israele, il tabellino:

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Cambiaso (85′ Spinazzola), Tonali, Locatelli (85′ Cristante), Barella, Dimarco; Retegui, Raspadori (47′ Esposito). CT. Gattuso

ISRAELE (4-2-3-1): Glazer; Dasa (89′ Mizrahi), Baltaxa, Blorian, Revivo; E. Peretz (75′ Abu Fani), Biton; Khalaili (72′ Turiel), Baribo (72′ Turgeman), Solomon (89′ Shua); Gloukh. CT. Ben Shimon

Reti: 45+2′ (r) e 74′ Retegui (ITA)

Ammoniti: 42′ Biton (ISR), 88′ Tonali (ITA), 90+3′ Barella (ITA)

Espulsi: nessuno.