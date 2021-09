Italvolley: una storica doppietta

L’Italvolley ancora una volta regala incredibili emozioni. Gli uomini allenati da Fefè De Giorgi, nella serata di ieri, hanno sconfitto la Slovenia allenata dall’italiano Alberto Giuliani. La vittoria vale il titolo di campione d’Europa. Un ennesimo trionfo che giunge in questa magica estate per lo sport italiano. E giunge dopo che, quindici giorni fa erano state le ragazze di Davide Mazzanti a battere le serbe a loro volta campionesse in carica. In entrambe le occasioni le nostre selezioni hanno eliminato la Serbia maschile e femminile che aveva il predominio in Europa. Coincidenze a parte, le nostre Nazionali del volley stanno facendo la storia di questo sport.

Il titolo è stato conquistato al quinto set

Il titolo è stato conquistato dopo una lunga battaglia contro la Slovenia. I ragazzi di De Giorgi non partono bene e vanno sotto al primo set: 22-25. Ma memori di aver battuto la formazione di Giuliani già nella fase a gironi, i nostri ingranano la marcia e riescono ad avere la meglio nel secondo: 25-20. La terza frazione del match è forse la più combattuta ed equilibrata: è solo sul 20-20 infatti che gli avversari hanno la meglio. Finisce 20-25 e il titolo inizia pericolosamente ad allontanarsi. Nel quarto set l’Italia risorge e predomina imponendosi per 25-20. Parità assoluta e si va al quinto e decisivo round. Anche stavolta Giannelli e compagni partono svantaggiati ma con una grande reazione recuperano, riuscendo ad ottenere un margine importante che viene gestito sino al termine. Lo score finale dice 3 a 2 per gli azzurri che diventano i nuovi campioni d’Europa. L’Italvolley maschile e femminile contemporaneamente campioni: la storia è stata scritta. Considerando che molti elementi sono esordienti e giovani, il ciclo aperto dopo Tokyo può regalare ulteriori e grandi soddisfazioni ai tifosi.