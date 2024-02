Liverpool-Burnley, probabili formazioni e dove vederla

Ventiquattresima giornata di Premier League: ad Anfield, ospite del Liverpool, arriva il Burnley, penultimo in classifica, sabato alle 16. Passo fasso dei Reds, nell’ultima uscita contro l’Arsenal, che hanno riavvicinato Manchester City e i Gunners alla vetta della classifica. Dall’altra parte, il Burnley, reduce dal pareggio casalingo contro il Fulham. La gara d’andata, disputata lo scorso 26 dicembre, è terminata 0-2 per la formazione guidata da Klopp. Il match sarà visibile, in esclusiva, su Sky Sport Uno; in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni di Liverpool-Burnley:

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Quansah, Van Dijk, Robertson; Jones, Endo, Mac Allister; Jota, Nunez, Diaz. All. Klopp.

BURNLEY (4-4-2): Trafford; Assignon, O’Shea, Esteve, Vitinho; Gudmundsson, Berge, Brownhill, Odobert; Datro Fofana, Foster. All. Kompany.