Premier League, vittoria importantissima dei Gunners contro il Liverpool. Crolla il Chelsea

Nella domenica pomeriggio di Premier League vittoria importante dell’Arsenal contro il Liverpool per le posizioni più alte della classifica, vince anche il Manchester United 3-0 contro il West Ham con doppietta di Garnacho, crolla 2-4 il Chelsea a Stamford Bridge contro il Wolverhampton.

Premier League, l’errore clamoroso di Alisson indirizza il match

In una gara in cui le due squadre soprattutto nei primi minuti sono in un totale equilibro, l’Arsenal gioca molto meglio e domina il gioco dall’inizio alla fine. Trova il vantaggio indiziato da una palla meravigliosa in verticale di Odegaard, uno dei migliori in campo insieme a Rice, per Martinelli che prima la tira addosso ad Alisson e poi sulla ribattuta Saka sigla il primo vantaggio. Nel finale del primo tempo, in cui il Liverpool fa una partita molto sottotono, decisive le assenze di Salah e Darwin Nunez partito dalla panchina per scelta tecnica, ottiene il pareggio quasi fortuito e insperato con un autogol di Gabriel indiziato da Luis Diaz. Nel secondo tempo l’Arsenal domina soprattutto a centrocampo, mentre il Liverpool soffre in tutti i reparti. Il meno peggio dei Reds forse è solo Mac Allister che è l’unico che prova a tirare nello specchio della porta. Il 2-1 arriva al 67esimo con rete di Martinelli su errore clamoroso di Alisson che esce a vuoto per cercare di anticipare l’avversario. Nel finale chiude sul 3-1 il gol di Trossard, complice il pallone sotto le gambe del portiere brasiliano, per lui una brutta serata.

Il tabellino del match

Reti: 14′ Saka, 45+2 (A) Gabriel, 67′ Martinelli, 90+2 Trossard

ARSENAL (4-3-3): Rayà; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko (46′ Kiwior); Odegaard, Rice, Jorginho; Saka (79′ Nelson), Havertz, Martinelli (74′ Trossard). All. Arteta

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander Arnold (57′ Robertson), Konatè, Van Dijk, Joe Gomez (85′ Thiago); Gravenberch (58′ Elliott), Mac Allister, Jones; Gakpo (58′ D.Nunez), Diogo Jota, Luis Diaz. All. Klopp

Arbitro: Anthony Taylor

Ammoniti: 25′ Joe Gomez, 31′ White, 55′ Konatè, 57′ Gabriel, 69′ Kiwior, 90′ D.Nunez, 90′ Saliba, 90′ Rice, 90′ Havertz.

Espulso: 88′ Konatè.