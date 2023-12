Manuel Locatelli ha parlato a margine dell’evento Coni Lombardia Awards in merito alla stagione bianconera.

Locatelli sulla crescita della Juve

Quanto state pensando alla rincorsa sull’Inter?

“Dobbiamo fare la corsa su noi stessi. Stiamo facendo un percorso di crescita, abbiamo tanti giovani che devono maturare. Abbiamo i nostri obiettivi e daremo tutto fino alla fine”.

Su Chiellini…

“Giorgio per me è un fratello maggiore, una persona cui voglio veramente bene. E’ venuto al mio matrimonio, lo sento spesso. E’ un campione da cui ho cercato di rubare tutto quello che potevo quando giocavo con lui. E’ una persona eccezionale, spero di rivederlo presto”.

Come valuti il 2023 della Juventus?

“E’ stato un anno positivo alla fine. Adesso facendo una bella bella stagione. Dobbiamo continuare così, questa è la strada giusta”.

Cosa ne pensi dei vostri rivali per lo scudetto?

“L’Inter è una squadra veramente molto forte, lo penso anche io. Ha dei giocatori maturi nei momenti della carriera che sono veramente determinanti. Hanno tanti campioni. Noi dobbiamo proseguire nel nostro percorso, fatto molti giovani con ambizioni. Dobbiamo pensare a noi”.

Si pronuncia la parola scudetto all’interno dello spogliatoio?

“Il sogno c’è. Noi dobbiamo fare in ogni modo, ogni giorno, di lavorare per raggiungere i nostri obbiettivi e i nostri sogni. Chiaro che quando sei secondo cerchi di guardare anche davanti ma dobbiamo fare un passo alla volta, mantenere umiltà e calma e cercare di lavorare per dare il massimo”.

Sabato affronterete il Frosinone dei giovani Juve.

“È una squadra molto forte nel senso che hanno giovani che hanno voglia di dimostrare il loro valore. Per loro questo è positivo. Cercheremo di fare la nostra partita. Non ho sentito i ragazzi ma so che quando li vedrò li abbraccerò perché sono ragazzi giovani a cui voglio bene”.