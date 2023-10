Le parole di Lorenzo Lucca attaccante dell’Udinese

Lorenzo Lucca è stato intervistato a Radio Tv Serie A, dopo l’esperienza all’Ajax a Udine ha trovato il suo habitat, ha trovato di nuovo la via del gol, che in Italia aveva smarrito dai tempi di Pisa. E proprio sull’esperienza di Pisa ha riferito questo:

“È stato un percorso della mia vita e una crescita personale, ho fatto bene all’inizio, ma poi sono stato male fisicamente per due o tre mesi. Non ero al top, però sono riuscito comunque a giocare e abbiamo sfiorato la Serie A: va bene così”.

Data l’altezza è stato paragonato ad un ex grande del calcio inglese, Crouch stesse movenze, ma RAdio Tv Serie A ha azzardato il paragone con Giroud. Queste le parole dell’attaccante dell’Udinese:

“Non sono paragonabile a Giroud, è stato uno degli attaccanti più forti d’Europa e fa ancora la differenza al Milan. Però come caratteristiche fisiche e tecniche magari sì. In tanti mi hanno anche detto, per scherzare, che assomigliassi a Peter Crouch. Non è il mio tipo di giocatore ideale, però è stato fortissimo. Abbiamo altezze simili, ma a livello di gioco mi ritengo diverso da lui”.