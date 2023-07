Intervistato da “Il Messaggero”, Claudio Lotito ha risposto in merito alla cessione di Sergej Milinkovic-Savic all’ l’Al-Hilal, anche se ora il presidente biancoceleste aspetta i soldi del trasferimento del calciatore serbo. “Io non ho ancora ricevuto i soldi (la prima rata dei 40 milioni netti, ndr) e non concedo il transfer finché non li vedo”.

Nessun problema sembrerebbe esserci anche se il presidente non ha ancora ufficializzato l’addio con un comunicato ufficiale.