Calciomercato Lazio: Lotito punta sul nuovo Kvara, anche lui georgiano. Chi è Mikautatdze

La Lazio accelera per Mikautatdze

Secondo quanto riporta Gianlucadimarzio, la Lazio avrebbe mosso i primi passi per il talento georgiano Mikautatdze, che nell’ultima stagione ha militato nel Metz.

CHI E’ MIKAUTATDZE

Il nuovo Kvara è pronto allo sbarco nel campionato italiano, anche se con caratteristiche diverse, ma dalla stessa origine, quella georgiana.

Georges Mikautatdze è un calciatore francese naturalizzato georgiano, classe 2000 che attualmente veste la maglia del Metz nella seconda divisione francese. In questa stagione l’attaccante georgiano in 34 presenze ha messo a segno 20 reti e regalato 8 assist ai compagni riuscendo ad essere determinante in tutte le partite giocate fino ad oggi. Georges è una punta centrale atipica, e con i suoi numeri sta trascinando il Metz alla promozione in Ligue1, e per questo è seguito da molti agenti che fanno la spola per osservarlo.

Mikautatdze ha iniziato nell’accademia del Lione, per poi essere ceduto al Seraing in Belgio, dove con le sue reti ha trascinato la squadra alla promozione in prima serie. Seconda stagione passata sempre al Seraing in prima divisione per poi l’anno scorso trasferirsi al Metz in ligue2, dove con i suoi numeri sta facendo parlare di se.