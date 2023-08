Luca Pellegrini: “La Lazio la sento come se fosse casa mia”

Luca Pellegrini, neo acquisto della Lazio, è tornato a parlare del suo passaggio in biancoceleste e della voglia di ritrovare il gruppo. Il terzino sinistro è pronto per la nuova stagione e lo dice apertamente in un’intervista rilasciata a Lazio Style Channel.

Lazio, le parole di Luca Pellegrini

“Ho sempre voluto tornare alla Lazio, la sento come fosse casa mia, per i tanti motivi elencati quando arrivai qui sei mesi fa. Penso che ci siano tutti fattori per far bene quest’anno. Il gruppo è fantastico, lo staff pure”.

Poi su Maurizio Sarri: “Ritrovarlo è stato una delle motivazioni per le quali sono venuto qui e per me aver lavorato con lui in questi sei mesi può essere un vantaggio. So cosa mi chiede e cosa vuole che faccia in campo”, prosegue il mancino. La Lazio è “molto competitiva, il livello si è alzato tanto, anche in allenamento c’è un’intensità sempre molto alta”.