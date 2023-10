Ottava giornata dominata dai bomber “romani” Lukaku e Castellanos

Nell’ottavo turno, ultimo di un tour de force notevole prima della sosta per la Nazionale, sono i due centravanti della Capitale a trionfare. Il giallorosso Lukaku con una doppietta è il Top assoluto di giornata con il suo 13,5, il bomber di scorta della Lazio (un gol ed un assist decisivo) segue a ruota con un significativo 11,5. Flop assoluti i portieri Scuffet e Meret. Ma andiamo a spulciare nel dettaglio quanto avvenuto in questa giornata scoprendo TOP e FLOP per ogni ruolo.

PORTIERI

Come previsto nel nostro precedente appuntamento, si conferma leader di giornata il monzese Di Gregorio, ormai una garanzia tra i pali. Per lui un bel 7 in pagella e bonus imbattibilità (per chi lo utilizza) nel cassetto. Seconda piazza per Silvestri (6,5) che invece quest’anno ha spesso patito i suoi errori e quelli della sua retroguardia. A livello prestazionale un plauso anche a Consigli che merita 7 in pagella anche se poi “retrocede” a 6 in fantamedia per la rete incassata dal suo Sassuolo. Decisamente sfortunato il ritorno tra i pali di Scuffet. L’ex bambino prodigio non denmerita contro la Roma ma è seppellito dalle reti giallorosse ed il suo 6 diventa un ingombrante e pesantissimo 2 che, al pari di Meret e Milinkovic-Savic, lo precipita all’ultimo posto. A livello prestazionale però i suoi “compagni di sventura” vanno peggio perchè il portiere dell’Udinese parte da un 5 mentre il granata addirittura da un 4 per cui la palma di peggiore assoluto di giornata spetta a lui.

DIFENSORI

Primo gol in serie A per l’atalantino Kolasinac che al pari di Acerbi e Gatti raggiunge la fantamedia del 9,5. Il difensore bianconero è tuttavia il migliore in ottica modificatore della difesa perché la sua prestazione al netto del cartellino giallo merita un bel 7 contro il 6,5 dei suoi colleghi di reparto e di podio. Molto bene anche Spinazzola che merita 7 e arriva ad 8 grazie ad un assist. 7 ma senza bonus anche per Monterisi e Calafiori. Quanto alle dolenti note si torna in Sardegna. Il flop di giornata spetta a Obert con il suo 3,5 (4 e ammonizione), davanti al compagno di reparto Wieteska, ed ai salernitani Gyomber, Pirola e Daniliuc, tutti con 4,5.

CENTROCAMPISTI

In mezzo al campo spetta al frusinate Reinier la palma del migliore con uno straordinario 10,5 di fantamedia (7,5 + gol). Alle sue spalle si conferma Orsolini con un bel 10 al pari di Pulisic, Pessina e Colpani. A livello di prestazione gran bella giornata anche per Paredes (due assit) che arriva al 9 di fantamedia ed ai goleador Vecino e Bonaventura che toccano quota 9,5. Da dimenticare il pomeriggio Olimpico per De Ketelaere che uno sfortunato autogol porta all’ultimo posto per fantavoto con 4. A livello prestazionale va certamente peggio a Makoumbou (4), Sulemana e Prati, tutti del Cagliari, con i loro 5 poi tradotti in 4,5 causa ammonizione.

ATTACCANTI

Come detto in apertura è Lukaku il re dei punteri in questo turno di campionato, la sua doppietta gli vale un belissimo 13,5. Due punti in più rispetto al “Taty” Castellanos che si guadagna la fiducia dei suoi nuovi tifosi con una rete ed un assist, Alle loro spalle spunta con 10,5 il giovane Soulè che sta divenendo molto affidabile e comincia a farsi sentire anche sotto rete. Nota di merito anche per Zirkzee, Nico Gonzalez e Milik che arrivano al 10 realizzando reti pesanti. Piuttosto male invece Simeone, Jovane Cabral e Laurienté che chiudono la giornata con un 5 di fantamendia.