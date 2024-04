Lukaku vuole restare alla Roma, tutto passa dalla Champions | Cifre e dettagli sul cartellino del belga

Diverse le offerte per Lukaku, anche se lui vorrebbe restare in Italia

La scorsa è stata un’estate complicata per Romelu Lukaku. Prima la quasi scontata conferma all’Inter, poi il cambio scenario, l’incertezza durata settimane e infine l’approdo del centravanti belga a Roma. Alla corte giallorossa ha avuto un buon impatto prima di un calo evidente negli ultimi mesi: soli 4 gol a referto nel 2024. Con Daniele De Rossi in panchina, insomma, il suo rendimento è calato.

Altra estate turbolenta per Lukaku, tra Roma e Ryad

Anche per questo, stando a quanto raccontato oggi dal Corriere della Sera, una conferma all’ombra del Colosseo sembra assai complicata. Big Rom vorrebbe rimanere nella Capitale, ma è un’ipotesi di difficile realizazione, visto l’esoso ingaggio da 7,5 milioni a stagione e un riscatto dal Chelsea fissato a 43 milioni, soldi che la Roma quasi sicuramente deciderà di non spendere.

Quale futuro per Lukaku allora? La sensazione è che il suo destino possa portarlo in Arabia Saudita, dove possono pagargli serenamente uno stipendio da top assoluto. Certo, una mano la potrebbe dare proprio lui, trascinando i giallorossi alla qualificazione alla prossima Champions, che varrebbe proprio la cifra del riscatto. O magari conquistando l’Europa League da protagonista, anche solo per salutarsi nel migliore dei modi.