Si apre la ventesima giornata di Premier League a Kenilworth Road, casa del Luton Town. Ospite della formazione di Edwards, il Chelsea. Padroni di casa, terzultimi, hanno vinto le ultime due gare contro Newcastle e Sheffield United. Blues, in ripresa, reduci da tre vittorie consecutive, occupano la decima posizione in classifica. Nella gara d’andata, disputata ad agosto, il Chelsea si è imposto per 3-0 con doppietta Sterling e rete di Jackson. Il match, in programma sabato alle 13.30, sarà visibile, in esclusiva, su Sky Sport Calcio; in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

LUTON TOWN (3-4-2-1): Kaminski; Mengi, Osho, Bell; Kabore, Lokonga, Barkley, Doughty; Townsend, Brown; Adebayo. All. Edwards.

CHELSEA (4-2-3-1): Petrovic; Gusto, Disasi, Silva, Badiashile; Caicedo, Gallagher; Palmer, Nkunku, Mudryk; Broja. All. Pochettino.