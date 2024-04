Manchester City-Aston Villa, le probabili formazioni | Le ultime

Scontro ad alta quoto tra la terza e la quarta della classifica con i Citizens che domani sera alle 21:15 ospitano l’Aston Villa in uno scontro diretto che può rivelarsi decisivo per il prosieguo del campionato. Il primo posto per la squadra di Guardiola dista solamente 3 lunghezze, con il Liverpool a 67 punti e l’Arsenal secondo a 65. L’Aston Villa non vuole smettere di sognare con i suoi 59 punti e con una vittoria si lancerebbe all’inseguimento del gruppo di testa.

Manchester City-Aston Villa, le probabili formazioni:

Manchester City (4-3-3): Ederson; Lewis, Ruben Dias, Akanji, Aké; Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne; Foden, Haaland, Doku. Allenatore: Guardiola.

Aston Villa (4-4-2): Martinez; Konsa, Carlos, Torres, Moreno; Bailey, Tielemans, Douglas Luiz, Rogers; Diaby, Watkins. Allenatore: Emery.