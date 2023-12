Il Manchester United si trova in una posizione difficile, essendo all’ultimo posto del suo gruppo in Champions League. Necessitano di una vittoria contro il Bayern per mantenere speranze di qualificazione, ma anche in tal caso, dipenderanno dai risultati delle altre partite. La squadra di Erik ten Hag ha mostrato vulnerabilità in difesa, subendo sconfitte pesanti sia in Champions League che in Premier League. Il Manchester United affronta numerose assenze per infortunio, tra cui Mason Mount, Lisandro Martinez, Casemiro, Tyrell Malacia, Christian Eriksen e Amad Diallo. Anche Marcus Rashford e Anthony Martial sono in dubbio per malattia.