Manchester United-Milan, le probabili formazioni

La sfida di oggi riporta alla mente di tutti gli appassionati di questo sport i ricordi delle notti di Champions League di una volta. Milan e Manchester United si affronteranno per l’ennesima volta nella storia ma non nella competizione che più gli appartiene.

In palio non c’è semplicemente il passaggio al turno successivo, ai quarti di finale, bensì anche uno scontro tra due compagini storiche che vogliono mettere le mani sulla Coppa.

Manchester United e Milan scenderanno in campo all’Old Trafford alle 18.55. La compagine rossonera è reduce dalla vittoria di Verona ma nonostante il periodo positivo il quadro generale desta qualche preoccupazione.

Pioli deve fare a meno di Theo Hernandez, Bennacer, Calhanoglu, Rebic, Ibrahimovic e Mandzukic e perciò farà affidamento al fattore K (Kessie a centrocampo e Kjaer in difesa) e sulla voglia di riscatto di Rafael Leao che sinora non ha brillato come avrebbe dovuto.

Dall’altra parte, il Manchester United non può sorridere. Anche i Red Devils devono fare i conti con delle assenze pesanti come ha annunciato il tecnico Solskjaer: De Gea, Van de Beek, Pogba, Mata, Cavani e quella probabile di Rashford.

Manchester United – Milan, le formazioni

MANCHESTER UNITED: Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; James, Fernandes, Greenwood; Martial.

MILAN: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Dalot; Meité, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Krunic; Leao.

Dove vedere Manchester United-Milan in TV e streaming

Manchester United-Milan verrà trasmessa in diretta e in esclusiva dall’emittente satellitare Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport. Un’alternativa è rappresentata da Now Tv , il servizio streaming live e on demand di Sky grazie al quale si può assistere al meglio della programmazione della tv satellitare, acquistando di uno dei pacchetti proposti.