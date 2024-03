Mantova, Cesena e Juve Stabia quasi promosse in Serie B

Manca poco, anzi pochissimo alla promozione in Serie B di Mantova, Cesena e Juve Stabia, e se i romagnoli erano i favoriti del Girone B, Mantova e Juve Stabia hanno a sorpresa guidato i propri gironi allungando proprio nell’ultimo turno del Campionato di Serie C.

A PASQUA GIA’ DUE POSSIBILI PROMOZIONI IN B

Il Mantova potrebbe già essere promosso giovedì se il Padova perde, altrimenti dovrà attendere sabato 30 per festeggiare in casa, stesso discorso per il Cesena che oggi ha vinto a Lucca ed ha allungato in classifica. La Juve Stabia dovrà attendere qualche turno in più per festeggiare, il vantaggio sul Benevento è di 9 lunghezze, ma sarà solo una questione di tempo.

Il Mantova ha in panchina l’ex attaccante del Brescia Possanzini, che applica un calcio aggressivo ed è già ambito su panchine di categoria superiore. Il Cesena già nella scorsa stagione ci aveva provato con Toscano in panchina, ma il Lecco la eliminò a sorpresa. Quest’anno i bianconeri sono trascinati da Christian Shpendi, capocannoniere del torneo, mentre nella scorsa stagione il bomber era il fratello Stiven ora all’Empoli.

La Juve Stabia ha in Pagliuca il suo eroe, un allenatore che non è una scoperta per molti, e dopo le esperienze di Lucca e Siena ecco per lui la grande occasione a Castellammare, con bomber Adorante vera scoperta del Ds Lovisa ex Pordenone.