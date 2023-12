Alessandro Matri ha commentato la prestazione della Juventus a Marassi negli studi di DAZN.

Matri sulla Juve

Queste le sue parole: “Dopo il vantaggio la Juve è stata remissiva e non ha attaccato nel modo migliore. Dopo il pareggio del Genoa la Juve non ha reagito. Rigore su mano di Bani? Il braccio era molto scomposto fin da subito sul cross. Credo sia un pareggio che possa lasciare strascichi e possa riaprire vecchie ferite in ottica scudetto. Oggi è mancata la cattiveria”.