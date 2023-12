Massimo Mauro è intervenuto a Tutti convocati dicendo la sua sui sorteggi della Champions League e su Mourinho.

“Punto ancora su Inter e City”

“Atletico Madrid-Inter e Barcellona-Napoli? Vanno rispettate, la storia delle due squadre spagnole merita un 50% di possibilità, anche se non sono più fortissime. PSG favorito per la vittoria finale? No, siamo pazzi…Io punto ancora su Inter e Manchester City. Mi piacerebbe rivedere il più forte contropiede del mondo dell’Inter contro Guardiola che sa fare tutto”.

“Se l’Inter trova chi cincischia…”

Mauro è poi tornato sui temi del campionato e sulla vittoria dell’Inter all’Olimpico contro la Lazio: “L’errore di Marusic? Il possesso palla è diventato più importante della verticalizzazione. Mazzone se non puntavo l’avversario mi prendeva a calci nel sedere. L’Inter se trova le squadre che cincischiano fa 3 gol a partita”.

“Mourinho? Telenovela incomprensibile.”

Per ultimo ha rilasciato una considerazione su Josè Mourinho e sul suo futuro: “Telenovela incomprensibile. Sembra voglia mettersi a posto col popolo romanista, nessuno deve avere dubbi che voglia andar via. Ma lui è talmente un signore, è andato via dall’Inter, potrà andar via da Roma senza dar colpa alla proprietà. Per me non rimarrà”.