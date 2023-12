Intervenuto nel post gara ai microfoni di Dazn, Josè Mourinho ha analizzato la sconfitta contro il Bologna di Thiago Motta e ha detto la sua anche sul suo futuro, dopo la scelta di cambiare Renato Sanches dopo appena 18′.

Bologna-Roma, Mourinho: “Voglio rimanere qui”

Queste le sue parole: “Io non volevo dirlo, ma lo dico a te. Voglio continuare nella Roma, voglio continuare e se continuerò qui dobbiamo pensare bene alle nostre limitazioni con il Financial Fair Play, posso lavorare con i giovani e sviluppare il loro potenziale e magari non con altri giocatori che non hanno niente da sviluppare. La proprietà? Non ho parlato della mia voglia di restare, sei il primo a cui lo dico”.

La proprietà? “Non ho parlato della mia voglia di restare, sei il primo a cui lo dico. Abbiamo giocato a un livello basso, i tifosi possono essere poco innamorati dopo questa partita eppure i tifosi sono qui, quanti soldi hanno speso per stare qua? Sono tifosi unici, sarebbe dura una separazione. Se la separazione deve succedere, non sarà mai per causa mia. Ho fatto i complimenti a Motta, resta un mio bambino”.

Il prossimo sarà un mese determinante.

“Sì, ma la dimensione della squadra la conosciamo tutti. Quando ha tutti i giocatori disponibili ha qualità per lottare come fatto in tutte le stagioni, l’anno scorso non siamo arrivati quarti perché siamo arrivati in finale e abbiamo avuto problemi fisici. Siamo in grado di fare grandi risultati se tutti sono in forma”.

Ha fatto i complimenti a Motta?

“Certo, sarà sempre un mio bambino”.

L’arbitro?

“Quando fai questa partita è dura parlare dell’arbitro. C’è stata differenza di criterio nei gialli, manca un secondo giallo a Beukema. Era ovvia la seconda ammonizione, ma non voglio criticare l’arbitro”.