Mourinho mai banale, il tecnico della Roma boccia senza mezzi termini Sanches. Il centrocampista entrato in campo ad inizio secondo tempo viene sostituito poco dopo, questa volta non per problemi fisici ma per scelta tecnica. Una bocciatura senza mezzi termini, un messaggio alla società in chiave mercato quello del tecnico portoghese? Una sconfitta da digerire e un momento delicato da affrontare.

La Roma ha bisogno di rinforzi, Mou boccia Sanches

Senza Dybala e Lukaku la Roma perde qualità e gol, la bocciatura di Sanches un messaggio chiaro da parte dello special one, la Roma ha bisogno di rinforzi ma… di qualità e soprattutto giocatori integri.