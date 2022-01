Mercato Lazio, sfida a Milan e Inter per la difesa

Il giocatore difficilmente si muoverà prima del termine della stagione

Igli Tare è alla ricerca di rinforzi per Maurizio Sarri. La Lazio, dopo l’ennesimo mezzo passo falso casalingo contro l’Empoli, ha rivelato ancora una volta le sue criticità, soprattutto nella fase difensiva con tanti errori individuali e banali che hanno portato i toscani a segnare 3 gol e a sfiorarne molti altri. Proprio dall’Empoli arriva l’ultimo nome che interessa ai biancocelesti, proprio nel reparto arretrato.

Il Corriere dello Sport riporta infatti la notizia dell’interessamento biancoceleste per Fabiano Parisi, laterale sinistro classe ’00 che proprio domenica ha giocato contro la Lazio (uscendo nel primo tempo per un infortunio muscolare). I capitolini dovranno però vincere la concorrenza di Inter e Milan che hanno già preso contatti con l’entourage del giocatore per sondarne la disponibilità. In ogni caso è improbabile che Parisi si muova da Empoli prima del termine della stagione.