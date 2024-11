Mercato Milan: Moncada punta su Belahyane, ma serve cedere

Il Milan accelera su Reda Belahyane, centrocampista autore fin qui un’ottima stagione con la maglia del Verona. Secondo quanto scritto da “MilanNews24”, il giovane giocatore marocchino è seguito da diversi club italiani e stranieri, ma i rossoneri, sotto la supervisione del responsabile scouting Geoffrey Moncada. hanno mostrato un interesse concreto, come confermato anche da Matteo Moretto sul suo profilo X.

Milan-Belahyane, bisogna prima cedere

L’entourage del giocatore è informato dell’interesse del Milan, ma c’è un ostacolo regolamentare: per le attuali liste di Serie A e Champions League, il club rossonero può inserire solo calciatori formati in Italia. Pertanto, per acquistare Belahyane, sarà necessaria una cessione: se Luka Jovic, ad esempio, dovesse lasciare la squadra, si libererebbe un posto per il centrocampista veronese.