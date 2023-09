Messi la tocca piano: “Sono stato l’unico a non ricevere…”

Ai microfoni di TyC Sports Leo Messi parla di PSG e di nazionale

Queste le parole di Messi: “Si nota molto quando sono contento in campo. Era questa l’idea, cominciare ad alleggerire un po’ la pressione dopo tanti anni di carriera. Vivere il calcio in un altro modo, divertirmi dall’altra parte, ed è quel che sto facendo”.

Sull’avventura al PSG: “La parentesi di Parigi non è stata quel che mi aspettavo. Ma io dico sempre che le cose accadono per un motivo. Lì non stavo bene ed è successo che abbiamo vinto i Mondiali. Sono stato l’unico della rosa argentina a non ottenere un riconoscimento, ma non importa”.

Sul mondiale vinto con la sua Argentina: “Non penso ancora al Mondiale 2026, è lontano. Il mio obiettivo è arrivare bene alla Copa America 2024, sarà una bella avventura. Dopodiché si vedrà, dipende come starò. Saranno passati anni, e io dovrò vedere come mi sentirò”.