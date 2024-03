Milan, agente Tomori: “Vuole restare in rossonero, ma se dovesse far bene…”

Fikayo Tomori è finalmente tornato a completa disposizione per Stefano Pioli. Fuori da Natale, il difensore inglese è tornato in campo con la Lazio e ha giocato dal primo minuto contro l’Empoli. Stasera a Praga lo aspetta un’altra maglia da titolare, per centrare insieme al Milan i quarti di Europa League. Proprio nella capitale della Repubblica Ceca c’è la sede della Sport Invest, agenzia che rappresenta il giocatore ex Chelsea. Il portale ceco Sport.cz ha intervistato il direttore dell’agenzia, Viktor Kolar, che ha parlato del presente e del futuro del classe ’97.

Agente Tomori: “Non vuole lasciare il Milan. Se starà bene, verrà cercato”

Le parole di Kolar: “Tomori è un ragazzo leale e non vuole lasciare il Milan, specie in un momento di difficoltà del club. Fikayo però ha il potenziale per fare un passo avanti in futuro. Se starà bene, verrà cercato, è normale. Tomori sta già pensando al suo futuro. Viene da una famiglia molto solida e sa che il calcio giocato non sarà per sempre”.