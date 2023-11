Continuano in casa Milan le brutte notizie per Pioli. Dopo le assenze di Leao e Giroud, l’allenatore rossonero contro la Fiorentina non avrà a disposizione nemmeno Noah Okafor.

Milan, Okafor salta la sfida con la Fiorentina

L’attaccante ex Salisburgo ha riportato una lesione muscolare e dovrà rimanere ai box per circa 20 giorni. Il Corriere della Sera ha svelato come il club rossonero sia furioso con la Svizzera per aver inserito il calciatore, che dovrà saltare diverse gare tra campionato e Champions League. Ed ecco allora che Pioli potrebbe lanciare Camarda, talento classe 2008 che viaggia tra la Primavera e la prima squadra.