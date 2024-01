Lavoro personalizzato per Ismaël Bennacer, si avvicina il rientro del centrocampista del Milan.

Secondo MilanNews.it, Ismaël Bennacer, tornato dalla Coppa d’Africa con un fastidio all’adduttore, ha svolto lavoro personalizzato sul campo nell’allenamento odierno dei rossoneri.

Bennacer a disposizione per Frosinone-Milan

Il rientro in gruppo dell’algerino è atteso nei prossimi giorni; l’obiettivo dello staff dei rossoneri è renderlo disponibile per la trasferta del 3 febbraio. In totale il classe 1997 ha saltato 6 gare, 4 di Serie A e 2 di Coppa Italia, ma manca sempre meno al suo rientro.