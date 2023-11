A San Siro domani sera andrà in scena la sfida tra Milan e Borussia Dortmund, uno dei due scontri diretti del Gruppo F dove la posta in palio sarà altissima. La squadra di Stefano Pioli si ritrova terza a quota 6 punti ma forte del successo casalingo contro il Psg dello scorso 7 novembre. Gli ospiti invece, ci arrivano forti del momentaneo primato del girone e della precedente vittoria contro il Newcastle. Un girone nella quale è ancora tutto aperto con la possibilità per tutte e quattro le squadre di passare il turno. Il match, in programma martedì alle 21 a San Siro, sarà visibile in tv su Canale 5 e su Sky tramite i canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport, oppure in streaming Su Sky Go, Now e Mediaset Infinity.

Le probabili formazioni:

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus Cheek, Krunic, Reijnders; Chukwueze, Giroud, Pulisic. Allenatore: Stefano Pioli.

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Emre Can, Ozcan; Sabitzer, Brandt, Fullkrug; Malen. Allenatore: Edin Terzic.