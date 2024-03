Milan, Camarda può essere contrattualizzato: su di lui diverse big

Il 10 marzo è stata una lunga attesa in casa Milan, e per una buona ragione. Francesco Camarda, il più giovane giocatore ad aver esordito in Serie A, ha compiuto ieri 16 anni, l’età minima richiesta per il primo contratto da professionista. Il Milan adesso può blindare il giovane attaccante rossonero , anche se il suo destino si deciderà in estate.

Milan, attenzione all’interesse dall’estero per Camarda

Oggi la Gazzetta dello Sport affronta nuovamente la questione, con il titolo “Camarda 16 anni: ciao da Leao”. Milan al lavoro, occhio a City e United”. La dirigenza rossonera sta discutendo da tempo con l’entourage di Camarda, ma l’attaccante sta attirando notevoli attenzioni, soprattutto dall’estero. Infatti, si dice che squadre come City, United e Borussia Dortmund lo stiano inseguendo. Nel frattempo, ieri Leao ha fatto gli auguri a Camarda: ”Auguri piccolo bomber”.