Milan-Demiral, il punto sulla trattativa | Conto alla rovescia per i rossoneri

Il nome di Demiral è sempre nella testa del Milan, che ha bisogno di un difensore per il finale di stagione nonostante il rientro di Gabbia. I rossoneri nelle prossime ore potrebbero accelerare nella corsa al difensore ex Atalanta.

Milan-Demiral, Pioli aspetta un difensore | Le ultime

E proprio su questo ha fatto il punto sulla trattativa Emanuele Baiocchini, giornalista di Sky Sport: “Se dovesse crearsi l’occasione il Milan la coglierebbe per prendere un giocatore forte da qui a giugno. Demiral potrebbe essere quell’occasione. Ci sono però una serie di ostacoli: il turco è andato a giocare in Arabia Saudita e prende tanti soli, se non mi sbaglio 13 milioni di euro netti a stagione, cifra che il Milan non potrebbe mai spendere, ma ci sta provando visto che al momento la Saudi Pro League è fermo. L’Al-Ahli non ha però aperto ad una cessione, però se ne è parlato attraverso gli intermediari di questa possibilità. Sta bene dopo l’infortunio, ma dovrebbe rilanciarsi anche dopo l’infortunio”.