Milan-Empoli, probabili formazioni e dove vederla

Giovedì ci sarà il ritorno di Europa League contro lo Slavia Praga ma intanto il Milan deve pensare al campionato e tornare a ottenere 3 punti importantissimi in chiave Champions ma non ci sarà Leao. L’Empoli sembra lanciatissimo per il rush finale di stagione e la cura Nicola sta funzionando. Il match sarà visibile in esclusiva su DAZN domenica 10 marzo alle ore 15.

Probabili formazioni di Milan-Empoli

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Adli; Chukwueze, Loftus-Cheek, Okafor; Jovic. All. Pioli

EMPOLI (4-3-2-1): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto, Pezzella; Zurkowski, Marin, Maleh; Gyasi, Cambiaghi; Niang. All. Nicola