Milan-Empoli, vista dai bookmakers | Comparazione quote e analisi

Milan ospita l’Empoli in un incontro valido per la ventottesima giornata di Serie A, programmato per domenica alle 15:00. La sfida promette di essere interessante, con i rossoneri che cercano conferme dopo due vittorie consecutive tra campionato ed Europa League che, tuttavia, non hanno brillato per prestazioni. Contro la Lazio e lo Slavia Praga, la squadra di Stefano Pioli ha mostrato lacune, vincendo in extremis contro i biancocelesti grazie a un gol tardivo di Okafor e superando i cechi in una partita che ha messo in luce alcune difficoltà, specialmente in fase difensiva​​.

Il Milan, quindi, cerca miglioramenti sia sul piano del gioco che nella solidità difensiva, con l’obiettivo di mantenere il terzo posto e ridurre il distacco dalla Juventus, attualmente seconda con un solo punto in più. Dall’altra parte, l’Empoli di Davide Nicola affronta questa sfida dopo aver interrotto una serie di sei risultati utili (tre vittorie e tre pareggi) con una sconfitta casalinga contro il Cagliari, un passo falso che ha riacceso le preoccupazioni per la lotta alla salvezza​​.

Milan-Empoli, Comparazione Quote

Secondo le quotazioni dei bookmaker, il Milan è favorito per la vittoria finale, con il segno 1 che oscilla interno a 1.42 su Snai e 1.45 su SportBet, il pareggio (X) si attesta intorno al 4.75 mentre una vittoria dell’Empoli (segno 2) si trova anche quota 7.00. Ecco la comparazione quote di Milan e Empoli dei bookmakers: