Rossoneri in campo con il 4-3-3. Pioli si affida alla coppia Thiaw–Tomori come centrali, sostenuti da Calabria e Theo Hernandez sulle fasce. A centrocampo Pobega, insieme a Musah, preferito a Krunic, e Reijnders. Emergenza in attacco: assenti Leao e Okafor per infortunio, Giroud per squalifica. Dunque, spazio a Pulisic e Chukwueze ai lati del terminale d’attacco, ex della gara, Jovic. In casa Fiorentina: Nzola ha la meglio sulle Beltran e dovrebbe assicurarsi una maglia da titolare. Trequarti con Nico Gonzalez, Bonaventura e Kouamè.

Le probabili formazioni:

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Reijnders, Pobega; Chukwueze, Jovic, Pulisic. All. Pioli.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Kouamè; Nzola. All. Italiano.