Torna a parlare Giorgio Furlani e lo fa ai microfoni di Radio Serie A. L’ad del Milan ha commentato così la vittoria contro il Psg:” Vincere in Champions è piacevole e importante: spero tracci una linea. Una vittoria contro la squadra più ricca d’Europa e una delle più forti ci fa particolarmente contenti“. Furlani ha fatto anche presente la schizofrenia tra il clima post Udinese e quello successivo alla partita di Champions League:” Cerchiamo di non esaltarci troppo nelle vittorie e di non deprimerci nelle sconfitte, ciò che conta è il progetto nel medio-lungo periodo. C’è unità di intenti tra tutti”.

Milan, le parole di Furlani sul progetto del nuovo stadio

L’ad del Milan ha analizzato anche la situazione stadio:” Noi stiamo avanzando sul progetto a San Donato: il target per noi è di essere pronti a fine 2028 con un nuovo stadio“. Il dirigente rossonero ha poi aggiunto un ulteriore commento sulla nuova infrastruttura del club di via Aldo Rossi:” Dico questa data mordendomi la lingua, perché nel 2018, quando sono entrato nel Milan, facemmo la presentazione di un progetto alla Uefa sul nuovo San Siro da concludere entro il 2023. E ora siamo qua. Il target è fine 2028. Avere uno stadio nuovo e di proprietà permette alle squadre di portare i tifosi non solo per la partita, ma anche per una mezza giornata trascorsa con la famiglia nella casa del Milan“.