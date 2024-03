Milan, Hjulmand su Kjaer: “Spero non sia nulla di grave” | Altro problema per Pioli

“Kjaer ha sentito qualcosa nella parte posteriore della coscia. Non penso che sia qualcosa grave, ma non lo sappiamo ancora esattamente. Se ci fosse il minimo problema non giocherà la prossima partita contro le Isole Far Oer (la gara è in programma martedì, ndr)”.

Milan, le condizioni di Kjaer

Sono queste le parole del ct della Danimarca in merito alle condizioni di Simon Kjaer, difensore del Milan ed ex calciatore di Roma e Palermo. Lo stop del difensore potrebbe essere un problema in più per Pioli che ha già fuori diversi giocatori della rosa.