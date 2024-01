Milan, i rossoneri puntano su Terracciano | Subito visite e firma

Per Filippo Terracciano, oggi sarà il primo giorno in rossonero. Il calciatore ex Verona, è arrivato pochi minuti fa alla Clinica La Madonnina per sostenere le visite mediche con la società rossonera. Inoltre, il giocatore classe 2003 firmerà il contratto, si farà fotografare e in questo modo ufficializzerà il suo arrivo in rossonero.

Le cifre del passaggio del giocatore al Milan

Il difensore si trasferirà al Milan, dall’Hellas Verona per 4,5 milioni di euro più 1,5 milioni di euro di bonus e il 10% dell’eventuale futura rivendita a favore del club cedente. Il club rossonero ha vinto anche la concorrenza della Fiorentina, che nelle ultime settimane lo aveva inseguito senza sosta. Tuttavia il mercato del Milan non dovrebbe fermarsi a Terracciano infatti, Geoffrey Moncada, sta lavorando per l’arrivo di Lilian Brassier, centrale classe 1999 in forza al Brest.