Milan, problema per Pioli: sarà fuori il titolarissimo

L’inglese non è stato convocato per un problema all’anca

Si allunga ancora la lista degli indisponibili in casa Milan. Stefano Pioli, infatti, dovrà rinunciare a un altro dei suoi titolarissimi per la sfida di questa sera in casa della Fiorentina. Ad alzare bandiera bianca, questa volta, è Fikayo Tomori a causa di un problema all’anca a seguito di un colpo subito in allenamento nella giornata di ieri.

LEGGI ANCHE

Fiorentina-Milan, le probabili formazioni| Ballottaggio Ibra-Giroud

Calciomercato Milan, Maldini sulle tracce di un campione d’Olanda

Pioli, per motivi precauzionali, ha deciso di non rischiare il centrale inglese, dato che il Milan, in settimana, dovrà giocare al Wanda Metropolitano contro l’Atletico Madrid in una partita che vedrà i rossoneri giocarsi le ultime, minime, speranze di passare il turno. Per questa sera, invece, spazio alla coppia formata da Romagnoli e Kjaer che avranno il difficile compito di fermare Dusan Vlahovic in un turno che, dato anche il big match tra Inter e Napoli, potrebbe essere favorevole per il Milan.