Milan-Inter, le ultimissime sulle formazioni da San Siro

Il Milan ospita l’Inter, in palio tre punti pesanti per la corsa scudetto. Inter a +10 che in caso di vittoria staccherebbe i cugini in classifica, rossoneri con l’obiettivo tre punti per riaprire clamorosamente la corsa al titolo. Una sfida che mai come questa volta vede in palio tre punti pesantissimi.
Milan – Inter, le formazioni
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. All. Allegri.
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Esposito. All. Chivu