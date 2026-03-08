Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
lunedì, Marzo 9, 2026
Home Serie A Inter News Milan-Inter, le ultimissime sulle formazioni da San Siro

Milan-Inter, le ultimissime sulle formazioni da San Siro

Le scelte di Allegri e Chivu per il derby di San Siro

Di
Francesco Mario Fontana
-
666
inter vs milan
MASSIMILIANO ALLEGRI E CRISTIAN CHIVU INDICANO IL SEGNO TRE ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il Milan ospita l’Inter, in palio tre punti pesanti per la corsa scudetto. Inter a +10 che in caso di vittoria staccherebbe i cugini in classifica, rossoneri con l’obiettivo tre punti per riaprire clamorosamente la corsa al titolo. Una sfida che mai come questa volta vede in palio tre punti pesantissimi.

Milan – Inter, le formazioni

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. All. Allegri.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Esposito. All. Chivu

ARTICOLI CORRELATIALTRE INFO AUTORE

Sport Paper

Notizie sul calcio: risultati e news in tempo reale, classifica Serie A, classifica Serie B. Aggiornamenti sul calciomercato in tempo reale.

Sport Paper - Testata Giornalistica dal 2006 | Direttore: Daniele Amore
Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
© 2005 - 2025 Sport Paper | Registrato al Tribunale di Latina il 24/04/06 N.854 | Direttore Responsabile Daniele Amore | Editore Komunicare SRLS | P.Iva 03153230598