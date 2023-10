Super sfida quella di domenica sera tra Milan e Juventus a San Siro. Entrambe vincitrici nell’ultima gara di campionato: i rossoneri hanno sconfitto il Genoa nei minuti finali, grazie alla rete di Pulisic, i bianconeri, invece, hanno portato a casa il derby contro il Torino per 2-0, con gol di Gatti e Milik. L’ultimo precedente a Milano, disputato a ottobre 2022, è terminato 2-0 per gli uomini di Pioli, grazie ai gol di Tomori e Brahim Diaz. Il match sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

MILAN (4-3-3): Mirante; Calabria, Tomori, Thiaw, Florenzi; Musah, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Rugani, Bremer, Gatti; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic. All. Allegri.