Milan, l’attaccante sogna il grande salto | Può arrivare da Pioli

Il Milan sta vivendo fino ad ora un’ottima stagione, grazie anche ad un reparto offensivo che, puntando su delle certezze e scommettendo su molti giovani, stanno regalando al Diavolo un primo posto a pari punti con i cugini nerazzurri, ma a Giroud e Okafor, sta per affiancarsi un nuovo giovane attaccante.

Camarda pronto a firmare il suo primo contratto professionistico

Dopo una straripante stagione con l’Under 17 lo scorso anno, il giovane e promettente Francesco Camarda aveva debuttato in Primavera, dove ha collezionato i suoi primi gol, ma in questa stagione sembra essere partito ancora più forte, con 6 gol e un assist nelle 7 partite disputate, mettendo anche a referto 2 reti e un’assistenza nel suo debutto in Youth League.

Il Milan ha quindi deciso di blindare il suo baby fenomeno classe 2008, offrendogli un contratto come giocatore professionista che l’attaccante firmerà nei prossimi giorni.