Milan: le possibili avversarie in caso di qualificazione agli ottavi di Europa League | Tutti i dettagli

Le possibili avversarie per i rossoneri di Stefano Pioli

La stagione del Milan ha preso una svolta inaspettata, in campionato viene da una serie di risultati utili e ieri sera, in Europa League, ha vinto 3-0 contro il Rennes. L’Europa League è una priorità per i Rossoneri, la vittoria della competizione potrebbe salvare una stagione iniziata nel peggiore dei modi.

Il Milan, per raggiungere la coppa, troverà sul suo cammino squadre forti e con esperienza internazionale che testimoniano il livello di una competizione sempre più in crescita.

Le possibili avversarie per il Milan:

• Brighton (Inghilterra)

• Leverkusen (Germania)

• Liverpool (Inghilterra)

• Rangers (Scozia)

• Slavia Praga (Rep Ceca)

• Villareal (Spagna)

• West Ham (Inghilterra)