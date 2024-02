Milan, Leao: “Qui sono felice. Voglio vincere tanto con questa maglia”

Rafael Leao è uno dei giocatori più importanti del Milan, e i tifosi pretendono sempre il massimo da lui. Tutti gli chiedono più gol, ma il suo apporto alla fase offensiva dei rossoneri non è mai mancato, con assist e giocate determinanti. Domenica contro l’Atalanta è tornato al gol in serie A dopo cinque mesi, e ora non vuole più fermarsi. Negli ultimi tempi si è parlato del portoghese in ottica PSG, che in estate perderà la sua stella Kylian Mbappé e cerca un sostituto. Il numero 10 della squadra di Pioli ha firmato da poco un contratto fino al 2028, con una clausola rescissoria di 175 milioni di euro. Ad ogni modo il Milan non prenderà in considerazione offerte sotto le tre cifre per la sua stella.

Leao alla presentazione del suo libro: “Il mio futuro? Qui sono felice”

Ieri Rafael Leao è tornato a parlare in occasione della presentazione del suo libro “Smile”, e alla domanda sul suo futuro risponde: “Dove mi vedo? Qui, dove sono felice. Il PSG? Voglio vincere ancora tanto con questa maglia importante. Vincere l’Europa League è un obiettivo“. Il portoghese giura fedeltà al Milan, e punta a vincere qualcosa di importante già in questa stagione. Nel 2023/2024 ha realizzato 9 gol e fornito 8 assist in 32 partite.