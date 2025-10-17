Milan, Leao pronto a riprendersi il posto da titolare

Leao verrebbe schierato da Max Allegri come prima punta lasciando rifiatare Santiago Gimenez, rientrato dal Messico non al meglio della forma, ma soprattutto alle prese con jet-lag. Allegri, fan numero uno di Leao, ha voglia di rivederlo in forma e al massimo del suo splendore. Lo stesso attaccante sente forte la necessità di sbloccarsi in campionato. Intanto Allegri è fortunato a ritrovare almeno il giocatore portoghese considerata l’assenza di Christian Pulisic, bloccato da un problema ai flessori della coscia destra che potrebbero tenerlo lontano dal campo anche un mese.

Considerando le assenze e l’emergenza, il tecnico toscano potrebbe provare una nuova coppia, una coppia insolita, formata da Leao e Christopher Nkunku.