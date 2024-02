Milan, l’Europa League è il grande obiettivo stagionale

Il Milan ha tutte le carte in regola per giocarsi l'Europa League alla pari delle altre pretendenti. Pioli crede nella sua squadra e sa di avere una grande occasione per confermarsi un vincente e fugare ogni dubbio sul suo futuro.

Il Milan, terzo nel girone di Champions, dovrà affrontare stasera l’andata degli spareggi per entrare in Europa League, contro il Rennes. La squadra di Stefano Pioli aveva ben altre ambizioni ad inizio stagione, ma non è riuscita a superare il girone di ferro con PSG, Borussia Dortmund e Newcastle ed è quindi scivolata all’interno della seconda competizione europea per blasone.

Se da una parte questa eliminazione anticipata ha creato malumori e ha fatto male al popolo milanista, dall’altra ha aperto una possibilità importante per i rossoneri; l’Europa League è indubbiamente alla portata del Milan, che si giocherà tutte le sue carte per provare ad arrivare in finale e a vincere un trofeo europeo che manca ormai dal 2007 (Champions League e Supercoppa Europea).

Pioli si espone: “Il Milan vuole arrivare in finale, è un trofeo che manca in bacheca a Milanello”

E’ stato lo stesso Stefano Pioli, nella conferenza stampa pre-partita di ieri, a indicare l’obiettivo per sé e per la sua squadra. Arrivare in finale per il Milan significherebbe compiere un cammino entusiasmante e vivere la possibilità di vincere un trofeo continentale, che sarebbe il più importante dalla Champions League vinta dall’Inter nel 2010.

Al tempo stesso il tecnico toscano ha indicato alcune squadre tra le favorite, più del Milan per la vittoria finale, tra cui Liverpool, Leverkusen e Atalanta. E’ chiaro il giochino, togliere pressione alla sua squadra e metterla sugli altri, ma Pioli non può nascondersi troppo. Il Milan, per qualità della rosa e tradizione, deve provare a vincere l’Europa League per dare un senso ad una stagione fin qui non all’altezza delle precedenti.