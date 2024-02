Milan, Loftus-Cheek: “Giocare per questo club è una grande opportunità”

Ruben Loftus-Cheek ha parlato a uefa.com parlando del Milan e dell’emozione che si prova giocando per questo club. Ecco le sue parole.

Milan, le parole di Loftus-Cheek

“Il Milan è stata un’ottima opportunità da prendere per me. Prima di accettare ho parlato con mister Pioli, è stata una conversazione molto piacevole tanto che ero davvero entusiasta. Il club è grandioso, poi lo stadio, la storia del club, era allettante venire al Milan. Ho anche parlato con Tomori e da lì ho capito che era davvero una grande opportunità venire a giocare qui“.

Il centrocampista ha poi continuato: “Ho dei compagni di squadra brillanti. Sono tutte persone fantastiche che hanno grande talento. E ovviamente anche lo staff tecnico è ottimo. Poi lo stadio e i tifosi: c’è un’atmosfera incredibile quando giochiamo a San Siro. Anche nelle trasferte i nostri tifosi si fanno sentire, ci danno tutto il loro supporto che è sempre molto forte. E’ davvero bello giocare in queste condizioni“.

“Quando indossi questa maglia, per la storia del club, per i tanti grandi giocatori che l’hanno vestita e per quello che ha vinto questa società, tu vuoi solamente rendere orgoglioso il Milan“.