Milan, Loftus-Cheek sempre più decisivo: il centrocampista si avvicina al record

A volte mezzala nel 4-3-3, a volte trequartista nel 4-2-3-1, ma sempre decisivo nel Milan di Pioli. Ruben Loftus-Cheek ieri si è regalato un’altra partita speciale con i rossoneri, segnando una doppietta nel 3-0 rifilato al Rennes. Il centrocampista inglese in stagione ha già realizzato 7 reti e fornito 2 assist in tutte le competizioni in 26 presenze.

Il record da battere

Loftus-Cheek può superare il record di gol stagionali stabilito nel 2018/2019 con il Chelsea, quando si era fermato a 10. Le sue prestazioni, oltre ai suoi numeri, hanno già ampiamente convinto il Milan di aver fatto la scelta giusta quando il 30 giugno 2023 l’ha acquistato dai Blues per 16 milioni di euro più 4 di bonus. La sua scelta di prendere il numero 8 aveva fatto storcere il naso diversi tifosi rossoneri, orfani di Tonali, ma ora è uno dei giocatori più amati.