Milan, Luka Romero si presenta: “Sogno un ruolo alla Brahim Diaz. Kakà il mio idolo”

Intervistato da Milan TV, Luka Romero ha parlato ai canali ufficiali nel corso della sua prima intervista da rossonero: “Questo club è un sogno per me, è un club con tanta storia e spero di fare bene”.

Luka Romero: “Ho parlato con Romagnoli”

Cosa proverà a giocare a San Siro?

“San Siro è un grande stadio. Non ci ho mai giocato anche se ho sempre voluto. È un sogno stare qua”.

Quali sono gli obiettivi e le aspirazioni?

“La cosa più importante per un calciatore è giocare. Vengo qua per imparare da giocatori di altissimo livello, allenarmi tutti i giorni con loro e sono sicuro che imparerò qualcosa.

Cosa si porta dal Mondiale U20?

“Ora che sono qui penso ad allenarmi duramente. Se le cose in campo internazionale fai bene allora arrivano richieste, in U20 è andata bene. Ovviamente non volevamo essere eliminati presto ma il calcio è questo, ora sono qua e sono felice”.

Ha parlato con Romagnoli del Milan?

“Ci ho parlato prima di venire qua, mi ha detto che è un club con tanta storia e mi troverò molto bene”.

I suoi sogni da bambino?

“Da piccolo sogni di giocare la Champions League, è il sogno di tutti”.

Il suo ruolo?

“Il ruolo che mi piace fare tanto è quello dietro la punta, dove giocava Brahim l’anno scorso. Però posso giocare anche come ala sinistra o destra”.

I suoi idoli?

“Ronaldinho e Kaka mi sono sempre piaciuti tanto”.

Che ragazzo è?

“Sono una persona molto timida e molto tranquilla. Mi piace stare con la famiglia e giocare a tennis”.

Un messaggio ai tifosi?

“Ciao, sono Luka e voglio ringraziarvi per tutto. Sempre forza Milan”.