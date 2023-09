Milan-Newcastle 0-0: tante occasioni e nessun gol, un punto a testa

Rossoneri con un punto in tasca

Tripla occasione per il Milan tra il minuto 12 e il minuto 14 che però non portano a nulla di buono. Clamorosa opportunità per i rossoneri con Leao che salta quasi tutti ma inciampa sul più bello con il tap-in tentato da Pobega ma salvato sulla linea di porta. Secondo tempo meno spettacolare del primo e partita che si chiude in parità con le due squadre che guadagnano un punto a testa.



Tabellino del match

MILAN (4-3-3): Maignan (79′ Sportiello); Calabria (46′ Florenzi), Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek (71′ Musah), Krunic, Pobega (60′ Reijnders) ; Chukwueze (60′ Pulisic), Giroud, Leao. All. Pioli. A disp. Sportiello, Mirante, Kjaer, Adli, Jovic, Okafor

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Bruno Guimaraes, Longstaff, Tonali (71’Anderson); Murphy (62′ Wilson), Isak (90’Barnes), Gordon (62’Almiron). All. Howe. A disp. Karius, Harris, Dummett, Lascelles, Targett, Hall, Livramento, Miley

ARBITRO: Josè Maria Sanchez

AMMONITI: 40′ Calabria; 49′ Schar; 81′ Musah; 82′ Giroud;